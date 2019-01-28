CHP'den İstifa Eden Marmaris Belediye Başkanı Acar: "Genel Merkeze Ders Vermek Boynumuzun Borcu"

Partisi CHP'den istifa eden Muğla'nın Marmaris ilçe Belediye Başkanı Ali Acar, "Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu. Oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir başarıya imza atamamış, partiyi büyütemeyen, bir adım ileriye götüremeyen, sorumlusu olan tüm yöneticilere dersi Muğla'dan vereceğiz." dedi.

Partisinden 15 meclis üyesi ile istifa eden Acar, CHP İlçe Teşkilatı önünde kendisine desteğe gelen vatandaşlara hitap etti.

Başkan Acar, 5 yıllık görevi süresince baskı ve diktatör gibi yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldıklarını, Marmaris'in menfaatlerini savunurken devamlı dayatma ile karşılaştıklarını iddia etti.

"Manipülasyonla başka kişinin ismi yazıldı"

Bu süreçte sürekli sabrettiklerini belirten Acar, şöyle devam etti:

"Marmarislilerin talebi üzerine aday adayı oldum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve atanmış il başkanı, yapmış oldukları dizayn sonucu karşımıza 3 tane daha aday adayı çıkarttı. Sürekli aleyhime kampanya yürüttüler. Sonuna kadar mücadele ettik. Dün akşama kadar bekledik. Parti Meclisi'nden (PM) 'siz aday çıkacaksınız' dediler. MYK'da listelerde Ali Acar ismi yazıldı. Ali Acar ismi MYK'dan çıkıp, Parti Meclisi'ne gidene kadar yolda bir manipülasyonla başka kişinin ismi yazıldı. Sabah öğrendik ki PM'de benim yerime başka bir arkadaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanan biri devlet memuru gibi atanmış."

Acar, CHP'li kimliğinin genel başkanla dahi tartışılamayacağını dile getirerek, "Marmaris sevdalılarını, Ali Acar'a güvenenleri yarı yolda bırakacak değilim. Bu sorun sadece Marmaris'te değil. CHP'nin elinde bir avuç kalmış il ve ilçelere göz dikmiş bazı menfaatçi yöneticilerin yaratmış olduğu kaostan başka bir şey değildir. CHP yönetimimiz bunu içine sindiremediği için istifa ettiler." diye konuştu.

Manipülasyon ve ayak oyunlarına seyirci kalmayacaklarını anlatan Acar, PM üyesi ve Tuncay Özkan'ın yardımcısı Ali Öztunç'un, kendisine yapılan manipülasyonda başrol oynadığını, organizasyonun mimarının Osman Gürün ile Muğla Milletvekili Mürsel Alban olduğunu ileri sürdü.

"Gel de Marmaris halkı sana ders versin"

Acar, "Marmaris'te kiminle giderse gidilsin seçimi alırız" diyenlere gereken dersi vereceklerini belirterek, "Ali Öztunç, sen Kahramanmaraş'ı bırak, gücün varsa gel Marmaris'te Ali Acar'ın aleyhine çalış. Tuncay Özkan hodri meydan, sen de gel Ali Acar'ın aleyhine çalış. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sana rahat uyku yok. Şerefim üzerine yemin ederim. Gel de Marmaris halkı sana ders versin. Osman Gürün, arının kovanına çomağı soktun. Senin yatacak yerin yok. Sen 40 yıllık aile bağıma el uzattın, aile bağımı bozdun. Seninle çok büyük hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Muğla'da ve ilçelerinde Gürün'ün hiçbir başarılı çalışmasının olmadığını iddia eden Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıl boyunca, 3 dönem Muğla Belediye Başkanı olarak bir çivi çakmamış bu adam. CHP'li Muğlalı hemşehrilerimiz onurlandırmış bu beyefendiyi. Aslında onurlandırılan parti. Hesaplaşma Marmaris'ten başlıyor. Startı verdik. Yüz yüze geleceğiz. Cesaretin varsa Marmaris'e geleceksin. Halka her çıktığında nefesimi ensende hissedeceksin."

"Ders vermek bizim boynumuzun borcu"

Acar, Gürün'ün adaylığının 1,5 ay önceden açıklandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu. Oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir başarıya imza atamamış, partiyi büyütemeyen, bir adım ileriye götüremeyen, sorumlusu olan tüm yöneticilere dersi Muğla'dan vereceğiz. 'CHP'nin yöneticisiyim' diyen insanlar, kaç seçim geçirdi bilmiyorum. Partiyi yerinde saydıran, partiyi devamlı küçülten, Atatürk'ün emanetine ihanet ettiğini düşündüğüm bu insanlara ders vermek bizim boynumuzun borcu. Herkes haddini bilecek."

Marmarislileri mahcup etmeyecek şekilde, kendilerine yakışan bir siyasi partiden aday olacağını açıklayan Acar, meclis üyelerinin yanı sıra bine yakın partili ile yeni partilerine birkaç gün içinde geçeceklerini söyledi.

Kaynak: AA