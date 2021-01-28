CHP'den istifa eden İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, görevinden ayrılmayacağını açıkladı
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CHP'den istifa eden İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, görevinden ayrılmayacağını açıkladı

28.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:56
CHP'den istifa eden İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, görevinden ayrılmayacağını açıkladı

Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağını belirterek CHP'den istifa eden İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, görevinin başında olduğunu, İbradı ve Türkiye için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağını belirterek CHP'den istifa eden İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, görevinin başında olduğunu, İbradı ve Türkiye için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, İbradı'da parti ayrımı yapmadan her kesimi kucakladığını ve hizmete odaklandığını belirterek şöyle devam etti:

"Nüfus ve ekonomik olarak tükenme noktasına gelmiş ilçemizde önce istihdamı artırdık, tanıtımla bir dönüşüm yaşattık. Ücretsiz taşıma yaptık. Onlarca dönüm arazilerimizin bir karışını bile satmadan kendi imkanlarımızla ve kurduğumuz işletmelerimizle bütçemizi yerinde kullanarak borçsuz, kasasında parası olan tertemiz bir kurum haline geldik."

Seçim döneminde her kesimden oy aldığını ifade eden Küçükkuru, CHP'den aday olduğunu ancak ülke hedeflerine Muharrem İnce ile ulaşabileceğini düşündüğü için partisinden istifa ettiğini aktardı. Belediye Başkanlığından istifa etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Küçükkuru, "(Başkanlıktan da istifa et) eleştirileri yersiz. Görevimin başındayım. İbradı ve ülkem için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Mesele memleket meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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