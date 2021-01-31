CHP'den istifa eden 3 vekilde biri olan Mehmet Ali Çelebi, vekillikten istifa için şartını açıkladı
CHP'den istifa eden 3 vekilden biri olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 6 maddeli öneri listesini paylaşıp bu konuları parti içi referanduma götürmeyi teklif eden Çelebi, kabul görmediği takdirde istifa edeceğini "Hodri meydan" diyerek duyurdu.
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
"HODRİ MEYDAN"
Twitter hesabından açıklama yapan Çelebi, "Bu konuları 1.2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" dedi.
İŞTE ÇELEBİ'NİN SUNDUĞU ÖNERİLER
1- Atatürk'le sorunu olanların görevden alınması. Marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi.
2- Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.
3- İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması.
4- HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.
5- Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.
6- Parti içi demokrasi adımları atılması.
3 VEKİL CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
CHP İzmir Milletvekili Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, cuma günü partilerinden istifa etmişti.