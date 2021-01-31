CHP'den istifa eden 3 vekilde biri olan Mehmet Ali Çelebi, vekillikten istifa için şartını açıkladı

CHP'den istifa eden 3 vekilden biri olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 6 maddeli öneri listesini paylaşıp bu konuları parti içi referanduma götürmeyi teklif eden Çelebi, kabul görmediği takdirde istifa edeceğini "Hodri meydan" diyerek duyurdu.