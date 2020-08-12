CHP'den "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması
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CHP'den "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belge olduğunu belirtti.

CHP'den
12.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:20

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belge olduğunu belirtti.

Partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyen Gökçınar, İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü hakların, en temel insan hakları olduğunu ifade etti.

CHP Kadın Kolları olarak, tüm kadınların haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceklerini vurgulayan Gökçınar, "Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan ve 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması gerektiğini savunan Gökçınar, "İstanbul Sözleşmesi'nin neden biz kadınlar için çok önemli olduğunu kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olup ne olmadığını, bizi dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekilere anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslar arası hukuki bir belgedir." dedi.

Kaynak: AA

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