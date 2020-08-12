CHP'den "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Esin Tosuner, İstanbul Sözleşmesi'nin kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu kaydetti.

CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Esin Tosuner, İstanbul Sözleşmesi'nin kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu kaydetti.

Tosuner, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın haklarının uzun yıllar sadece kağıt üzerinde kaldığını ve uygulamaya geçilmediğini söyledi.

Kadınların elde ettiği hakları hayatın her alanında yaşamak istediklerini belirten Tosuner, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin tam anlamıyla uygulanmış olması durumunda birçok kadının bugün hayatını kaybetmeyeceğini savundu.

Tosuner, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için çok önemli olduğunu, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren hukuki bir belge niteliği taşıdığını dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tosuner, sözleşmenin kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA