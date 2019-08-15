CHP'den "işsizlik rakamları"na ilişkin açıklama

15.08.2019 14:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Mayıs 2019 iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan söylemlerine karşın, şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta mevsim etkilerinden arınmış işsizliğin yüzde 14, resmi işsizliğin ise yüzde 12,8 olduğunu belirtti.

Çalışmaya hazır olduğu halde iş bulamadığı için iş gücü piyasasından çekilen vatandaşlar ile mevsimlik çalışanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenler de dikkate alındığında, "geniş işsizlik oranı"nın son bir yılda 3,5 puan artarak, yüzde 21,9 olduğuna işaret eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı işgücü rakamlarında dikkat çekici bir diğer gelişme ise işgücüne katılan yurttaşlarımızın sayısının hızla yavaşlamasıdır. Çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 745 bin kişi artarken, bu yurttaşlarımızın sadece 152 bininin işgücüne katıldığı anlaşılıyor. Bu durum işsizlik oranını ve işsiz sayılarını olduğundan daha iyi gösteriyor. Nitekim, işgücüne katılım mayısta geçen yılki seviyelerinde kalsaydı, resmi işsizlik oranı yüzde 12,8 yerine yüzde 13,5 olacaktı. Küresel ekonomik krizde görülmeyen işsizliği bu krizde gördük. TÜİK rakamlarına göre işsiz yurttaşlarımızın sayısı son bir yılda 1 milyon 21 bin kişi artarak, 4 milyon 157 bin kişi oldu. Buna karşın gerçek işsizlerimizin sayısı ise son bir yılda 1 milyon 282 bin kişi artarak, 7 milyon 622 bine ulaştı. Ancak asıl dikkat çekici olan resmi işsiz sayısındaki yıllık artışın son 6 aydır her ay 1 milyonun üzerinde gerçekleşmesidir. Türkiye, böyle bir durumu ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 küresel krizinde bile tecrübe etmedi."

"Ekonomi yönetimi ciddiyet ister"

Öztrak, istihdamdaki kayıpların 7 aydır devam ettiğini belirterek, "Mayıs dönemi itibarıyla son bir yılda daha önce işi olup da işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 869 bin oldu. Son bir yılda tarımda işini kaybedenlerin sayısı 307 bin, sanayide işini kaybedenlerin sayısı 123 bin olurken, aynı dönemde inşaat sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 538 bin oldu." ifadelerini kullandı.

Tarımda son 16, inşaatta son 14, sanayide ise son 6 aydır istihdam kaybının devam ettiğini belirten Öztrak, çalışmak isteyen her dört gençten birinin iş bulamadığını vurguladı.

Kamu istihdamındaki artışa rağmen istihdamdaki kayıpların çok yüksek olduğunu savunan Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçimler nedeniyle gevşetilen mali dengeler etkisini kamu istihdamında da gösteriyor. Mayıs dönemi itibarıyla, son bir yılda, kamuda istihdam edilenlerin sayısı 439 bin kişi artarak 4 milyon 570 bine çıktı. Kamudaki bu olağanüstü istihdam artışına rağmen son bir yılda toplam istihdam azalışının 869 bin civarında olması ise son derece düşündürücü. İstihdam kayıplarının 1 milyonun üzerine çıkışını kamuda işe alınanların engellediği anlaşılıyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ekonomi yönetimi ciddiyet ister. Oysa iktidar evine ekmek götüremeyen, evladı okuyup da iş bulamayan anne ve babaların sıkıntılarının ve acılarının hala farkında değil. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. İktidar yanaşmalarının ve yandaşlarının dışında hiç kimsenin gemisi yürümüyor."

"Pansuman ve aspirin tedavisi yapılıyor"

Öztrak, "ekonomi türbülanstan çıktı, şahlanışa geçti" gibi laflarla zaman tüketildiğini savunarak, iktidarın pansuman ve aspirin tedavisiyle işi götürmeye çalıştığını ileri sürdü.

"Daha dün seçimlerde 2,5 milyon kişiye iş sloganlarıyla meydan meydan dolaşan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve ülkeyi afiş ve pankarta boğan sivil toplum örgütleri bu rakamlardan sonra vatandaşlarımızın yüzüne nasıl bakacaklar?" diye soran Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir de bunlar yetmezmiş gibi krizi yönetecek bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi oradan oraya atıyorlar. Sosyete damat ve kayınpederi artık kendine gelmeli ve yurttaşlarımızın sıkıntılarına çözüm olacak gerçekçi, güven uyandıracak politika ve çözümlere odaklanmalıdır. Aksi halde kesintisiz artan, rekor üstüne rekor kıran bu işsizlik rakamlarıyla ülkenin şarampole yuvarlanması kaçınılmazdır. İktidarın 'ekonomi şahlanışa geçti', 'türbülans sona erdi' gibi gerçeklerle ilgisi olmayan gayrı ciddi söylemlerine karşın şahlanışa geçenin ekonomi değil, işsizlik olduğunu TÜİK rakamları gösterdi."

Kaynak: AA