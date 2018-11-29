CHP'den "İşsizlik Fonu" Önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Son aylarda işsizlik maaşına başvuranların sayısı 1,2 milyonu aşmışken, fondan yararlanan işçilerin sayısı yalnızca 604 bindir. Bu da işçilerin hakkı olan İşsizlik Sigorta Fonu'na işçilerin erişmesinin de ne denli zor olduğunun kanıtıdır. İşsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Fon gelirlerinin bu oranda arttırılmasının İşsizlik Fonu'ndan işçilerin daha çok yararlanacağı anlamına gelmediğine işaret eden Ağbaba, "fonun amaç dışında kullanıldığının iktidar tarafından kabul edilmesinin kuşkuları artırdığını" ileri sürdü.

İşsizlik Sigortası Fonu'na ait 11 milyar Türk Lirası'nın üç kamu bankasının tahvillerinin alımında kullanılmasına izin verildiğini anımsatan Ağbaba, geçmişteki Sayıştay raporlarına göre de fonun defalarca amaç dışı kullanıldığını öne sürdü. Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Son aylarda işsizlik maaşına başvuranların sayısı 1,2 milyonu aşmışken, fondan yararlanan işçilerin sayısı yalnızca 604 bindir. Bu da işçilerin hakkı olan İşsizlik Sigorta Fonu'na işçilerin erişmesinin de ne denli zor olduğunun kanıtıdır. İşsizlik Sigorta Fonu gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu durumda İşsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir. İşsizlik Sigortası'ndan yararlanma koşullarının iyileştirilmesi için son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180'e indirilmesi, kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılması gerekmektedir. Daha da önemlisi geçmişten bugüne fonun farklı yatırım alanlarına aktarılmasının ve yağmaya açılmasının önüne bir an önce geçilmelidir."