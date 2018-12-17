CHP'den işsizlik eleştirisi: Dolar inse neye yarar, faiz düşse neye yarar?

Öztrak, "Ülkede işsizlik artıyorsa, insanlar evlerine ekmek götüremiyorsa dolar inse neye yarar, faiz düşse neye yarar? 'Ekonominin iyileşme yolunda olduğunu' söyleyenlere seslenmek istiyorum, bu ülkede çalışmak isteyip de iş bulamadığı için ümidini kaybeden kaç kişi var farkında mısınız." dedi.