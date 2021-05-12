CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ - Haberler | Politika

ANKARA'da CHP'liler, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak, Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

ANKARA'da CHP'liler, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak, Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

CHP Ankara İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve partililer, Çankaya ilçesindeki İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Kahrolsun İsrail Siyonizmi yaşasın Filistin halkı' yazılı pankart taşıyan partililer, 'Kahrolsun İsrail Siyonizmi', 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı. İlçe Başkanı Yıldırım, "1948 yılından bu yana Orta Doğu'nun kalbine hançer gibi saplanan ve mazlum milletlerin Filistin halkına yıllardır zulmeden, baskı kuran İsrail'i protesto etmek için buradayız. Orta Doğu'da Amerikan emperyalizmine karakol bekçiliği yapan, dünyanın bütün mazlum milletlerini ve devletlerini işgal ederek onların yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyan ve ABD'nin desteğiyle Orta Doğu'da barışı, adaleti, hukuku yok sayan İsrail'i protesto ediyoruz. Mescid-i Aksa'da sadece ibadet için gelen ve orada kutsal sayılan ibadet için toplanan kalabalığa mermiyle, şiddetle saldıran İsrail'i protesto ediyoruz. Mescid-i Aksa bütün dinlerin merkezidir. Mescid-i Aksa tüm dinlerin ibadet merkezidir. Orası barışın, sevginin, adaletin merkezidir. Orası bütün dinlerin ve kültürlerin birleştiği yerdir. İsrail'in işgal ettiği ve sürekli Filistin halkının yerleşim yerlerine saldırdığı bu süreçte bütün dünya milletlerine sesleniyoruz; gözünüz var görmüyor, kulağınız var duymuyor, diliniz var gerçekleri söylemiyor. Filistin halkına yapılan zulme sessiz kalıyorsunuz. Bu zulüm bir gün gelip sizin kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın basın açıklaması yapmasının ardından partililer, İsrail Büyükelçiliği önüne, siyah çelenk bıraktı.

CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk
CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

Erbakan'dan hayati 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı
Erbakan'dan hayati 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:37:44. #1.14#

title