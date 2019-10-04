CHP'den İskan Kanunu'nda değişiklik teklifi

04.10.2019 11:48

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yerleri kamulaştırılanların iskanında, ailenin bütün olarak baz alınmasından kaynaklı sorunların çözülmesi, yeniden yerleştirmelerde vatandaşların hak kaybının önlenmesi gerekçesiyle kanun teklifi verdi.

Karaca, İskan Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle, yerleri kamulaştıranların iskanında reşit olup evli olmayan ve aile ile birlikte yaşamayan Türk vatandaşlarının hak kaybına uğramaması ve eski yerleşim bölgelerinde sahip oldukları taşınmazlardan dolayı yeni yerleşim bölgesinde de ev ya da iş yeri sahip olabilmeleri öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, İskan Kanunu'na göre yerleri kamulaştırılanların iskanında aile baz olarak alındığı, karı ile koca, evlenmemiş çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte, evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle, bir aile olarak kabul edildiği, bir bütün olarak iskan edildiği anımsatıldı.

Türkiye'de yeniden yerleştirme projelerinde vatandaşların en çok sorun yaşadığı konunun, iskan politikasında ailenin bir bütün olarak ele alınması olduğu belirtildi.

Reşit olup evli olmayan ve ailesi ile birlikte yaşamayan vatandaşların yeniden yerleştirme projelerinde konut ve iş yeri hakkına sahip olamadığı ifade edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda daha çok Hasankeyf'te yapılmakta olan Ilısu Barajı ile gündeme gelen bu konudan yıllardır emek verip konut veya iş yeri sahip olan fakat evli olmayan vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusudur. Kamulaştırma nedeniyle yerinden edilmek zorunda bırakılan vatandaşlar aile vasfını taşımadıkları gerekçesiyle bir kez daha mağdur edilmektedir.

Değişen ve dönüşen dünya koşullarında kan bağı ile bağlı olan insanların aynı konutu paylaşmaları hem zorlaşmakta hem de tercih edilmemektedir. Dolayısıyla İskan Kanunu gibi önemli bir alanda uygulanan kanunda, yerleri kamulaştırılanların iskanında ailenin baz alınması günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılamakta eksik kalmaktadır. "

Kaynak: AA