CHP'den İş Bankası yanıtı: "CHP'nin İş Bankası hislerinden dolayı elde ettiği bir kuruş gelir yok"

17.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'nin İş Bankası hislerinden dolayı elde ettiği bir kuruş gelir yok. CHP'nin görev verdiği kişiler Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek üzere oradalar" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Merkezde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. CHP'nin iş bankası hisleriyle ilgili çıkan söylemlere yanıt veren Salıcı, "CHP'nin İş bankası hislerinden dolayı elde ettiği bir kuruş gelir yok. CHP'nin görev verdiği kişiler Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek üzere oradalar. İş Bankasına yönelik yapılan bu saldırılar İş Bankasını Türkiye'nin bankaları sıralamasında geriye doğru çekiyor" diye konuştu.



Ankara İl Kongresine ilişkin konuşan Salıcı, Türkiye'de kongre yapan tek partinin CHP olduğunu belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salıcı, İyi Parti'de CHP'nin HDP ile ortaklığı gerekçe gösterilerek gerçekleşen istifaya ilişkin soruya, "Bizim bu konuda yorumda bulunmamız iyi partili yöneticilere karşı saygısızlık olur. Ortada terörle ilgili bir bağlantı varsa bu ülkenin polisi,askeri, yargıcı var. Başka bir partinin iç meselesiyle ilgili yorum yapmak doğru değil" şeklinde yanıt verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA