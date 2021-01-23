CHP'den inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin bilgi notu Açıklaması
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CHP'den inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin bilgi notu Açıklaması

23.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:15
CHP'den inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin bilgi notu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin hazırladığı bilgi notunda "Tüm dünyada yeşil enerji alanında atılımlar yapılırken, dünyanın vazgeçtiği nükleer santralde ısrarcı olmak mantıklı değil." ifadesi kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin hazırladığı bilgi notunda "Tüm dünyada yeşil enerji alanında atılımlar yapılırken, dünyanın vazgeçtiği nükleer santralde ısrarcı olmak mantıklı değil." ifadesi kullanıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, Enerji ve Altyapı Yatırımlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akın'ın, inşaatı sırasındaki patlamayla gündeme gelen Akkuyu Nükleer Santrali konusunda bilgi notu hazırladığı belirtildi.

Akın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bilgi notunda, santralin yapım modeli, tercih edilen reaktör ve olası risklerle ilgili tespitler yer aldı. Santralin soğutma sistemine ilişkin başta meslek örgütleri olmak üzere bilim insanları tarafından çeşitli eleştiriler dile getirildiği belirtilen bilgi notunda, soğutma sisteminde kullanılacak deniz suyunun ortalama sıcaklığının, bölgedeki nem oranı ve ortalama sıcaklık değerlerinin santralde kullanılacağı belirtilen tek yönlü soğutma sistemine uygun olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca soğutma amacıyla kullanılacak deniz suyunun buharlaşmasından arta kalan tuz oranının da çok yüksek olacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.

Santral nedeniyle Doğu Akdeniz'de var olan binlerce deniz canlısının yaşamının zarar göreceği belirtilen notta, nükleer santralin kurulacağı alanın 30 kilometre yakınından geçen yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki "Ecemiş fay hattı"nın çok uzun süredir suskun olmasının, fay hattında enerji birikiminin olduğu ve deprem riskinin bulunduğu değerlendirmelerine yol açtığı ileri sürüldü.

Türkiye'nin, 15 yıl boyunca Akkuyu Nükleer Santralinden satın alacağı elektriğin yüzde 50'sine 12,35 ABD doları alım garantisi vereceği ve bu durumun elektriğin oldukça pahalı alınacağı eleştirilerini beraberinde getirdiği hatırlatılan bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Santrali risklerin yanı sıra verilen alım garantisi nedeniyle elektriğin pahalıya üretilerek vatandaşın faturasını da artıracak. Hem riskli hem pahalı olan nükleer enerji yerine, ülkemizin yüzde 30 oranında enerji verimliliği potansiyeli ve yenilenebilir enerji politikalarıyla güvenli, ucuz ve temiz enerjiyi üretmek mümkün. Santralin denetiminin nasıl ve hangi kurum tarafından yapılacağı da belirsiz. Tüm dünyada yeşil enerji alanında atılımlar yapılırken, dünyanın vazgeçtiği nükleer santralde ısrarcı olmak mantıklı değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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