CHP'den 'İncirlik ve Kürecik'in kapatılması açıklamasına' destek
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CHP'den 'İncirlik ve Kürecik'in kapatılması açıklamasına' destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

16.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:48
CHP'den 'İncirlik ve Kürecik'in kapatılması açıklamasına' destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı , " ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.


Ağbaba, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gerekiyorsa İncirlik'i, Kürecik'i kapatırız." dediğini hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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