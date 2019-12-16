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CHP'den "İncirlik ve Kürecik'in kapatılması açıklaması"na destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir.

16.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:53
CHP'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı , " ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye'yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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