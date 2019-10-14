CHP'den iktidara Trump tepkisi

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor.

14.10.2019 16:17
CHP'den iktidara Trump tepkisi

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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