CHP'den iktidara Trump tepkisi

14.10.2019 16:17

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Trump'ın 'sizin ekonominizi mahvederim' twitlerine, iktidar kanadından neredeyse bir tepki yok. İktidar kanadı sus pus. O twitlere cevap vermek de CHP'nin Genel Başkanı'na ve sözcülerine düşüyor." dedi.