CHP'den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı ve Kula İlçe Başkanlığı, Eğitime Destek Projesi kapsamında Kula'da tespit ettiği 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet hediye etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı ve Kula İlçe Başkanlığı, Eğitime Destek Projesi kapsamında Kula'da tespit ettiği 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet hediye etti.

CHP Kula İlçe Başkanı emekli öğretmen Osman Kasırga, Covid-19 salgın önlemleri kapsamında hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenimini evden devam ettirmek durumunda olan ancak bilgisayara sahip olamadığı için derslerini takip edemeyen öğrencilere yardım edebilmek için, CHP Manisa İl Başkanlığı'na başvurdu. İl Başkanlığı Eğitimden Sorumlu yöneticileri Alkım Alkan ve Hamza Akiş ile çalışma başlatan Başkan Kasırga, Kula'da ihtiyaç sahibi 3 öğrenciyi tespit edip, tablet hediye etmek için girişimde bulundu.

CHP Manisa İl Başkanlığı Eğitimden sorumlu yöneticileri Alkım Alkan ve Hamza Akiş, çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Kasırga ve yönetimini CHP Kula İlçe Teşkilatı'nda ziyaret etti. İhtiyaç sahibi 3 öğrenciye hediye edilmek üzere tabletleri İlçe Başkanı Kasırga'ya teslim eden Eğitimden Sorumlu yönetici Alkım Alkan, bu zorlu süreçte kimseyi eleştirmeyi değil, birbirlerine destek olmaları gerektiğini söyledi. Salgın döneminde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek tüm zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını da kaydeden Alkan, siyasi parti temsilcileri ve yöneticileri, sivil toplum kuruluş başkanları ve duyarlı vatandaşları, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye davet etti.

Uzun yıllar eğitimci olarak hizmet vermenin ardından bu zorlu süreçte anlamlı bir proje ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmak istediklerini dile getiren CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ise, Kula'daki 3 ihtiyaç sahibi öğrenciye tablet hediyelerini ulaştıracaklarını söyledi. İl Başkanlığı Eğitimden sorumlu yöneticileri Alkım Alkan ve Hamza Akiş'e bu çağrılarına duyarsız kalmadıkları için ayrıca teşekkür eden Başkan Kasırga, böylesine anlamlı projeleri devam ettireceklerinin altını çizdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı