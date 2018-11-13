CHP'den İhraç Edilmesi Beklenen Öztürk Yılmaz, Parti Kuruyor

Konuk olduğu televizyon programında Türkçe ezan çıkışıyla eleştiri oklarının hedefi olan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP'de Öztürk Yılmaz depremi yaşanıyor. Konuk olduğu televizyon programında "Ezan Türkçe okunmalı" çıkışına imza atan ve eleştiri oklarının hedefi olan Yılmaz, parti disiplinine sevk edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Bu gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyen ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten Yılmaz, "Aşağılık bir işe imza attınız, defolup gideceksiniz; sıkıyorsa at bakalım beni buradan, istifa etmiyorum. Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Neden? Çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Eften püften gerekçeyle disipline sevk edemeyeceğini biliyorsun. Bu CHP'nin değerlerini sonuna kadar savunmak zorundayız. Sen istiyorsun ki Öztürk yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü koltuğundan korkuyorsun, rakip olarak görüyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ PARTİ KURACAK

Tüm gelişmeler sonrası CHP'den ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılan Öztürk Yılmaz için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 24 Haziran seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığı için aday olmak istediğini belirten Yılmaz'ın ihraç edilmesi durumunda yeni parti kuracağı konuşuluyor.