CHP Filistin Dostluk Grubu heyeti, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı ziyaret etti

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz. Bizim için Filistin davası bir ulusal mesele, ulusal davadır.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz. Bizim için Filistin davası bir ulusal mesele, ulusal davadır." dedi.

Çeviköz, CHP'nin TBMM Filistin Dostluk Grubu üyeleri Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den oluşan heyetle, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Çeviköz, İsrail'in, ramazan ayının son günlerinde, önce Mescid-i Aksa'da başlayan ve ardından Gazze'ye yönelen saldırılarına değinerek, "Bugün itibarıyla yaklaşık 227 Filistinli kardeşimiz şehit düşmüştür. 1400'ün üzerinde yaralı vardır. 60'ın üzerinde çocuk, 30'un üzerinde 40'a yakın kadın şehit düşmüştür. Evsiz barksız kalan insan sayısının 50 bini geçtiği söylenmektedir." ifadesini kullandı.

Ziyareti, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Filistin halk ve devletine taziye, başsağlığı dileğini iletmek için gerçekleştirdiklerini belirten Çeviköz, şöyle devam etti:

"Filistin halkıyla Türkiye arasındaki dayanışma herhangi bir şekilde iktidar veya muhalefet şeklinde ayrılmaz. TBMM'de grubu olan 5 parti ortak bir açıklama yapmışlardır. Bizim için Filistin davası, bir ulusal mesele, ulusal davadır. Nitekim görüşmemizde, büyükelçinin de vurguladığı şekilde, Filistin halkının bu haklı mücadelesinde, Türkiye'den de beraber savaşan ve onların o mücadeleleri sırasında şehit düşenler olmuştur. Bunların da iki halk arasındaki dayanışmanın ne kadar eski ve köklü olduğunu gösterdiğini burada bir kere daha ifade etmek isterim."

Ünal Çeviköz, görüşmede, Filistin halkıyla olan dayanışmanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kuvvetle devam edeceğinin ifade edildiğini aktardı.

Büyükelçi Faed Mustafa da dayanışma gösterdikleri ve acılarını paylaştıkları için CHP heyetine teşekkür ederek, bunu takdirle karşıladıklarını, bu duruş ve tavrın, dost ve kardeş Türk halkının tavrını yansıttığını söyledi.

Filistin halkının şu anda, hem Batı Şeria hem Gazze hem de Kudüs'te saldırı altında olduğunu ifade eden Mustafa, "Bugün 12. günündeyiz bu saldırının, İsrail uçakları halen Gazze'deki insanlarımızın üzerine bomba yağdırıyor. Bunun neticesinde, hem şehitlerimiz hem yaralılarımız hem de yıkılan binalarımız artmaktadır. İsrail şu ana kadar bu saldırıların durdurulması için bütün uluslararası çabaları göz ardı ediyor ve kulak asmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Caydırıcı tedbirler alınmasının elzem olduğunu dile getirdik"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çeviköz, bir gazetecinin, CHP'nin Mavi Marmara Anlaşması'nın iptali için kanun teklifi verdiğini anımsatarak, "CHP'nin bundan sonra bu olaya yönelik başka adımları var mı?" sorusu üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"CHP olarak, şimdiye kadar sürdürdüğümüz desteği aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Meclisimize gelen bütün teklifleri de destekliyoruz. Bizim için önemli olan Filistin halkının bekasıdır. Filistin meselesinin 1967 sınırlarına dönülerek 'iki devletli çözüm' şeklinde BM Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda sonuçlanmasını arzu ediyoruz."

Çeviköz, BM Genel Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıdan, Filistin halkıyla dayanışmayı gösteren güçlü bir karar çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin İsrail ile ticaretindeki artışa dikkat çekilerek, "Daha caydırıcı tedbirler alınabilir miydi?" sorusuna ise Çeviköz, "Dışişleri Bakanı 18 Mayıs günü TBMM'de bilgilendirme toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. O sırada CHP olarak bu konuya da değindik, İsrail'e karşı daha etkin ve bu saldırganlığı durduracak caydırıcı tedbirler alınmasının mutlaka elzem olduğunu dile getirdik." yanıtını verdi.

"Filistinliler olarak bardağın dolu tarafına bakıyoruz"

Aynı soruyu yanıtlayan Büyükelçi Mustafa da "Biz Filistinliler olarak her zaman bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Bu nedenle bu çerçevede, Filistinliler olarak, Türkiye'de hem hükümet hem devlet hem partiler hem Meclis hem de halk kanadından gelen desteği takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Bu duruş ve dile getirilen duyguların, Filistin halkının bu savaşında çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü halkımız, bunun sonucunda yalnız olmadığını hissediyor ve moral buluyor. Biz Filistinliler olarak, Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ilişkiler olarak görüyoruz ve tarihe dayanan bu ilişkilerimizi en iyi düzeye getirmek istiyoruz. Bu ilişkileri daha da geliştirmek için bizim dayanacağımız çok noktamız var. Coğrafi olarak 400 yıldan fazla aynı devletin çatısı altında yaşadık. Bu nedenle ilişkilerimizi daha ileriye götürmek için birçok noktamız var. İki ülke olarak koordinasyonumuz en yüksek düzeydedir. Şu anda saldırıların durdurulması en önemli gündem maddemizdir.

CHP'den gelen dostlarımızın duruşunu takdirle karşılıyoruz. Bunun yanında Türkiye'den yanımızda olan herkesin ve bütün kesimlerin duruşunu takdirle karşılıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı