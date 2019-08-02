CHP'den Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir.

2.08.2019 16:26
CHP'den Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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