CHP'den Eren Erdem açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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