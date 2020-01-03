CHP'den enflasyon tepkisi

03.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu enflasyonla ilgili, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." dedi.