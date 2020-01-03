CHP'den enflasyon tepkisi
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu enflasyonla ilgili, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." dedi.
03.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:46
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdoğdu enflasyonla ilgili, "Hayat pahalılığının doludizgin gittiği, maaşların kira ve faturaları ödedikten sonra tükendiği bir dönemde, enflasyonun yüzde 11,84 olduğuna kimse inanmaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com