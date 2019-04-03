CHP'den Enflasyon Rakamları Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Mutfak yangını sürüyor, gıda enflasyonu durdurulamıyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim öncesi tanzim satışlar, enflasyon ile topyekün mücadele, ÖTV indirimi gibi kampanyalara rağmen TÜFE'nin martta aylık yüzde 1,03 artarak yüzde 19,71'e yükseldiğini vurgulayan Erdoğdu, "Seçim konjonktürü altında 'enflasyonla mücadele' müsamerelerinin ve tanzim satış çadırlarının gerçek amacının halkın daha ucuza beslenmesi olmadığı ortaya çıktı." görüşünü savundu.

Erdoğdu, bu gibi günlük tedbirlerin enflasyonu önlemekte çare olmadığını, tarım, sanayi ve teknoloji gibi üretime yönelik yatırım olmadıkça hiçbir çözümün çare olamayacağını aktardı.

Gıdadaki enflasyonun ortalama yüzde 30 civarında olmasının en çok yoksul haneleri etkilediğini belirten Erdoğdu, "Mutfak yangını sürüyor, gıda enflasyonu durdurulamıyor." ifadesini kullandı.

Aykut Erdoğdu, bugün dört kişilik bir ailenin açlık sınırının, Türk-İş verilerine göre, 2 bin 14 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 561 lira oluğuna işaret ederek, "Bu tablonun sorumlularına yerel seçimlerde halk bir uyarıda bulundu. Uyarıyı görmezden gelirlerse, milletin alın teriyle faiz lobilerini ihya edenlerin koltukları da kısa sürede gider. Ülkenin en büyük ilinin seçim sonuçları için hala algı peşindeler. Buna devam ederlerse ülke ekonomide bugünleri bile arar hale gelir. Halk iradesinin egemen olmadığı ülkeye hiçbir yatırımcı güvenmez ve gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA