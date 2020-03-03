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CHP'den enflasyon değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamı, son 10 yılın aynı ayları dikkate alındığında, 12 aylık ortalama enflasyonun, 2019'dan sonra gerçekleşen en yüksek oranı" açıklamasında bulundu.

03.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:19
CHP'den enflasyon değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamı, son 10 yılın aynı ayları dikkate alındığında, 12 aylık ortalama enflasyonun, 2019'dan sonra gerçekleşen en yüksek oranı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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