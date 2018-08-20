CHP'den "Emekli Aylığı" Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Geçmişte tatil döneminin tamamını kapsayacak şekilde yapılan erken ödemenin, bu sene sadece bayram günlerinde maaş alan emeklileri kapsayacak şekilde daraltılması emeklilerimiz için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı öncesi emekli aylıklarını almak için bankalara gidenlerin önemli bir kısmının büyük bir hayal kırıklığıyla kapıdan döndüğünü belirtti.

Pek çok emekli için torunlarına bayram harçlığı verme hevesinin, hayal kırıklığına dönüştüğünü aktaran Öztrak, "Bu uygulama eğer tasarruf gerekçesiyle yapıldıysa, sorumlular şunu bilmelidirler ki bu tedbirlerin ilk adresi zaten kısıtlı maaşlarıyla hayatını idame ettirmeye çalışan emeklilerimiz değil, lüks araç ve bina saltanatı içinde yaşayan devlet ricali olmalıdır." ifadesini kullandı. Öztrak, şunları kaydetti:

"SGK, 15 Ağustos 2018 tarihli açıklamasında, ödeme günleri Kurban Bayramı'na rastlayan emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının bayramdan önce ödeneceği açıklanmışsa da bugün maaşlarını almak için bankaya giden emeklilerimizin önemli bir kısmı maaşlarını alamamıştır. Geçmişte tatil döneminin tamamını kapsayacak şekilde yapılan erken ödemenin, bu sene sadece bayram günlerinde maaş alan emeklileri kapsayacak şekilde daraltılması emeklilerimiz için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Devletin ekonomide alması gereken acil önlemlerin olduğu doğrudur ama bunun için gidilecek ilk adres zaten zor şartlar altındaki emeklilerin maaşı değil, itibar olarak görülen lüks harcamalar olmalıdır."