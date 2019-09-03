CHP'den "eğitim harcamaları"na ilişkin açıklama

03.09.2019 13:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, asgari ücretle geçinen bir ailenin 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlangıcında yaklaşık bir aylık maaşını, memur ise maaşının yarısından fazlasını eğitim giderleri için harcayacağını iddia etti.

Karabıyık, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim harcamaları ile servis, öğle yemeği, kıyafet, kırtasiye, çanta, ayakkabı gibi giderlerdeki maliyete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okulların açılacağı 9 Eylül öncesinde çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için velilerin alışveriş mesaisinin başladığını belirten Karabıyıt, okula başlangıç giderlerinin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ortalamasında geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15 arttığına dikkati çekti.

Karabıyık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitime başlangıç giderinin bin 198 lira, ilkokul birinci sınıfa başlangıç giderinin bin 813 lira, ortaokula başlangıç giderinin bin 991 lira ve lise kademesine başlangıç giderinin 2 bin 144 lira olduğunu kaydetti.

Karabıyık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Veliler, eğitim giderlerini geçtiğimiz yıla göre okul öncesinde yüzde 13,81, ilkokulda yüzde 11,65, ortaokulda yüzde 17,09 ve lisede yüzde 17,20'lik bir artış oranıyla alacak. Yani, asgari ücretle geçinen bir aile, çocuğunun eğitim giderleri için neredeyse bir aylık maaşını, memur ise maaşının yarısından fazlasını harcayacak. Anayasa'nın 42'nci maddesine göre, temel eğitim tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmasına rağmen, okula başlangıç maliyetleri özellikle dar gelirli aileleri borçlanmaya ya da banka kredilerine yöneltiyor. Hane gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayıran ve gıda enflasyonu nedeniyle gün geçtikçe yoksullaşan vatandaşın eğitime ayırdıkları bütçe de eğitim giderlerindeki bu artış nedeniyle azalma eğilimi gösteriyor."

Kaynak: AA