CHP'den "eğitim" değerlendirmesi

04.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2018 PISA sonuçları açıklandı. Türkiye 79 ülke arasında matematikte 42, fen bilimlerinde 39, okuma becerilerinde ise 40'ıncı sırada yer aldı. Bizim derhal 1 yılı okul öncesi, 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, 1 artı 8 artı 4 eğitim sistemine geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "2019-2023 Stratejik Plan" sunumunda, "bir yıl önce çözmeyi vadettiği sorunları çözemediğini açıkladığını" öne sürdü.

Selçuk'un 2035'e kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini söylemesine rağmen, bugüne ilişkin bir rakam telaffuz etmediğini kaydeden Kaya, öğretmen ağırlıklı sunumda, öğretmenlerin dertlerine derman olacak hiçbir çözüm getirilmediğini savundu.

Ekran başında atama müjdesi bekleyen 700 bin öğretmene hayal kırıklığı yaşatıldığını ifade eden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakan Selçuk, can yakıcı eğitim sorunlarını es geçip, 2035'in hayallerini anlattı. Çocuklara masallar dinletti. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlar devam ediyor. Eğitim fakülteleriyle ilgili çalışma daha başlatılmamış. Öğretmenlere ilişkin sürdürülebilir ve sürekli eğitim yapılacağı açıklanmıştı. Aynı açıklama tekrarlandı. Güçlü okullar için güçlü öğretmene ihtiyaç olduğu söylendi ancak bunu nasıl yapacakları açıklanmadı. Okulların ihtiyaçlarının mobil olarak görülebildiği açıklandı. Ancak bu eksikliklerin karşılanabilmesi için bütçede pay var mı açıklanmadı."

Kaya, Öğretmen Meslek Kanunu taslağıyla ilgili CHP'ye hiçbir görüş sorulmadığını belirterek, özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin, pilot uygulama yapılan okullara bağlanarak sorununun üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti.

"Fiili bir durum yaşanıyor"

"Öğretmenlerin ekonomik sorunlarını, iş güvencesi sorununu çözdünüz mü? Öğretmen Meslek Kanunu'nu çıkardınız mı? Öğretmenlere 3600 ek göstergeyi verdiniz mi? Sözleşmeli, ücretli öğretmen çalıştırmayı kaldırdınız mı?" diye soran Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığında Türkiye tarihinde görülmeyen fiili bir durum yaşanıyor. Beştepe'de kurulan 'saray eğitim bakanlığı', T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerini kullanıyor. Bakan Selçuk'un elinin kolunun bağlandığını, davul kendi elinde olsa da tokmağının sarayda olduğunu biliyoruz. Sarayda kurulan 'gölge saray eğitim bakanlığı' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yetkilerini kullanıyor. Merak ediyoruz, saray eğitim bakanı kim? Ahmet Gündoğdu mu? Yusuf Tekin mi? ya da bir başkası mı?"

Kaya, 2018 PISA sonuçlarında yine hüsran yaşandığını belirterek, "2018 PISA sonuçları açıklandı. Türkiye 79 ülke arasında matematikte 42, fen bilimlerinde 39, okuma becerilerinde ise 40'ıncı sırada yer aldı. Bizim derhal 1 yılı okul öncesi, 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere 1 artı 8 artı 4 eğitim sistemine geçmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA