CHP'den "dört aşamalı" ekonomi planı

01.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Ekonomideki sorunların çözümüne yönelik CHP olarak yaptıkları çalışmalar olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz. Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altın almayan metne anayasa denmez. Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?"

Planın diğer ayağının ise "üreten bir ekonomi" olduğunu aktaran Erdoğdu, yüksek katma değerli sanayi üretimi ve tarımın önemine işaret etti.

Erdoğdu, yapılacak üretimin ihracat ağırlıklı olması gerektiğini belirterek, bunun için barışçıl bir dış politika yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"İşsizlik Fonu doğru kullanılmalı"

"Üretiyoruz, büyüyoruz, kazanıyoruz da vatandaş bunu alamıyorsa işçi, memur, emekli payını alamıyorsa büyümenin ne anlamı var?" diye soran Erdoğdu, planlamada 3'üncü olarak "sosyal devlet" meselesini ele alacaklarını aktardı.

Gelir dağılımı adaleti, istihdam artışı ve yeni yatırımların önemine işaret eden Erdoğdu, İşsizlik Sigortası'nın çok doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım şartlarının kolaylaştırılmasının önemli olduğunu aktaran Erdoğdu, "İşsizlik Fonu'nun derman olmadığı yerde de aile sigortası devreye girmeli. İşsizlik Sigortası şemsiyesinde olmayan, aile sigortası şemsiyesi altında olmayan, istihdam altında olmayan kimse kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu, tüm bunların sürdürülebilirliğinin ise 4'üncü aşama olduğunu, bunun için Türkiye'nin sağlıklı büyümesi gerektiğini vurguladı.

"İşimi zor değil"

Tüm bunları yapmak için ülkesini seven insanların başta olması gerektiğini kaydeden Erdoğdu, ister muhafazakar, ister Kürt, ister milliyetçi ya da sosyal demokrat olsun bürokraside liyakatın mutlaka getirilmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bu temel mevzularda anlaşıp, 5 yıllık bir planda hepimizin ne yaptığını bilmemiz lazım. Bize çok ağır bir enkaz bırakacaklar ama işimiz zor değil. Bunu yapabilecek kadrolar var. Biz bu kapasiteyi kullanarak ilk 10 ekonomiye girebilirdik, şimdi geriden geliyor olacağız çünkü çok geriye düştük. Geçen yıllarımıza yazık ama gerçekten yeniden yapabiliriz."

Kaynak: AA