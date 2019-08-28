CHP'den dış politika değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz.

28.08.2019 11:35
CHP'den dış politika değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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