CHP'den dış politika değerlendirmesi

28.08.2019 11:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz." dedi.