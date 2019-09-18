Chp'den çubuk belgeseli

18.09.2019 15:31

CHP, geçen 21 Nisan'da katıldığı şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin 43 dakikalık belgesel hazırlayıp, savcılığa sundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, aradan geçen 6 aylık sürede olayla ilgili iddianame düzenlenmediğini belirterek, "Bu olayda, suçlular açık bir şekilde korunmakta, bunun ötesinde suç ve suçlu yüceltilmeye çalışılmaktadır" dedi.

CHP'li Özkoç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Ankara'nın Çubuk ilçesinde Akkuzulu köyünde çekilmiş polis, jandarma kayıtları, parti ve basın mensuplarının çektiği görüntüler ve bölgedeki cep telefonu kayıtlarını görüntü uzmanları ve adli bilirkişilerle incelediklerini söyledi. Farklı açılardan onlarca görüntü taradıklarını ve 43 dakikalık belgesel hazırladıklarını kaydeden Özkoç, "Bu belgesel çalışmasında; şehidimizin cenazesinde teamüllere, devlet yönergelerine uymayan düzeni, tek bir güvenlik koridorunun bulunmayışını, kalabalık içindeki grupları işaretlerle yönetenleri, Genel Başkanımızı kimlerin, nasıl takip ettiğini, cenaze konvoyunda taşınan taşları, sopaları, demir çubukları göreceksiniz. Genel Başkanımızın bulunduğu evin çatısına çıkanları, arka kapıyı kırmaya çalışanları, camları taşlayanları görecek, 'evi yakın', 'kanını akıtın' çığlıklarını duyacaksınız. Bunlar, Savcılık kayıtlarına göre en az 700 güvenlik görevlisinin bulunduğu bir köyde, devlet protokolünün yer aldığı bir şehit cenazesinde gerçekleştirildi. Genel Başkanımıza yönelik organize linç girişimi, bu belgeselde, tüm çıplaklığıyla, kesitler halinde ortaya konulmuştur" dedi.

Özkoç, amaçlarının hakikati ortaya koymak olduğunu vurgulayarak, "Hazırladığımız rapor ve bugün kamuoyuna açıkladığımız belgesel ile amacımız; ülkemizde suçun ve suçlunun övüldüğü, adaletin yok edildiği bir süreçte hakikati ortaya koymaktır. Bu hakikat, bir adalet beklentisi değil, yürüttüğümüz adalet mücadelesinin parçasıdır" şeklinde konuştu.

Özkoç, aradan geçen 6 aylık sürede iddianame hazırlanmadığını bildirerek, "Açık eylem, kanıt, delil ve itiraflara rağmen tek bir tutuklu sanık bulunmamaktır. Biz hazırladığımız linç girişimi raporu ve belgeselini, delil niteliğinde savcılığa sunduk. Meclis'teki tüm gruplara ve milletvekillerine gönderdik. Barolar, meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ulaştırıyoruz. İngilizce ve Fransızca çevirisini, tüm dünyadaki muhataplarına gönderiyoruz. Bu olayda, suçlular açık bir şekilde korunmakta, bunun da ötesinde suç ve suçlu yüceltilmeye çalışılmaktadır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE'

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye siyasetinde tüm terör örgütlerinin, halkın barış ve kardeşliğinin karşısında olanların, toplumu bölmek, kutuplaştırmak isteyenlerin hedefindeki isim olduğunu savunan Özkoç, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız, Artvin Şavşat'ta PKK kurşunlarının hedef olmuştu. Ne yazık ki bu saldırıda askerimiz Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit düşmüştü, bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Adalet Yürüyüşü sırasında IŞİD'in yalnız kurt saldırısı hedefiydi. Saldırganlar IŞİD üyesi olduklarını, Genel Başkanımızın üzerine minibüsü sürerek öldürmek istediklerini itiraf ettiler, buna rağmen 'adam öldürmeye tam teşebbüs'ten beraat ettiler. Mahkeme bu itirafı, 'Kılıçdaroğlu'na uzak mesafedeydiniz, teşebbüsünüz sonuç doğurmadı, yani öldüremediniz' diyerek, yok saydı. Sadece örgüt üyeliğinden ceza verdi. Genel Başkanımız, doğruları dile getiriyor; 8 milyon işsizi, ağaç kabuğu yemeye mahkum edilenleri, tek bir iddianame hazırlanmadan yıllarca cezaevinde adalet bekleyenleri, yatağa aç giren çocukları, borcundan canına kıyanları, yıllarca eğitim alıp, bakanlık kapısında atama bekleyenleri, hakkı yenilenleri, bitirilen tarımı, Katar Ordusu'na peşkeş çekilmeye çalışılan Tank Palet Fabrikamızı dile getiriyor."

'KILIÇDAROĞLU, HAKLININ YANINDA'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, adalet mücadelesi verdiğini belirten Özkoç, "Mazlumun yanında, haklının yanında yer alıyor. Bu vatanın her yurttaşını, demokrasi, barış, kardeşlik umuduyla kucaklıyor. İşte buna tahammülleri yok. Halkın dayanağı, umudu olmuş bir lidere, başka bir hayatı kurabilecek insana tahammülleri yok" dedi.



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-CHP'li Özkoç açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA