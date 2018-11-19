CHP'den Çiftçiye Destek Çağrısı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ege'de tütünün, Karadeniz'de fındığın, Çukurova'da tarımın, İç Anadolu'da tahılın bittiğini savunarak, "Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir." dedi.

Girgin, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ile TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı bütçesinin zam, faiz, israf bütçesi olduğunu ifade ettiklerini, gelinen durumun bunu teyit ettiğini söyledi.

Bütçelerin, bir ülke ekonomisinde yıl içerisinde toplanacak gelirlere, harcamalara ilişkin kalemleri gösterdiğini belirten Girgin, 2019 bütçe gelirlerinin yüzde 86'sının halktan toplanan vergilerden oluştuğunu söyledi. Girgin, "Ne kadarı halka, ne kadarı kamu hizmetlerine, ne kadarı işsizliğe harcanıyor? Tasarruf bütçesi deniliyor, toplanan paralar halka harcanmıyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman bakanlıklarının birleştiğine işaret eden Girgin, bu iki bakanlığın eski bütçelerinin yaklaşık 40 milyar lirayken, yeni bütçelerinin 33 milyar liraya düştüğünü, bunun, 2019'da çiftçiye daha az destek verileceği, daha fazla ürün ithal edileceği anlamına geldiğini öne sürdü.

Girgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın et fiyatlarının artmasını refaha bağladığını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ise ekonomik sıkıntıdan bahsettiğini savunarak, "Şaşmayan ne bu ülkede? Hangisi doğru?" diye sordu.

CHP'li Girgin, "Ege'de tütün, Karadeniz'de fındık, Çukurova'da tarım, İç Anadolu'da tahıl bitti. Kurtuluş tarımsal üretimde, mutlaka çiftçiye gereken destek verilmelidir." dedi.