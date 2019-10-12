CHP'den "çalışanların ücretleri"ne ilişkin açıklama

12.10.2019 15:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, tekel ürünlerine yüzde 60, beyaz ete yüzde 40 ve süte yüzde 50 zam geldiğini belirtti.

Artan hayat pahalılığı ve tüketim ürünlerinde yaşanan zamların ülke de ücretli geçinen milyonlarca asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır. AKP emekçilerimizi ve emeklilerimizi ülkenin birer yurttaşı olarak görmemektedir. TÜİK'in onca yapılan zammın aksine enflasyon oranını yüzde 9 seviyesinde olduğunu açıklaması ücreti ile geçinen milyonlarca yurttaşın nezdinde hiçbir geçerliliği yoktur. Eylül ayı asgari gıda harcamalarına baktığımızda bu durum net bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

İstihdam oranlarının her geçen gün düşüşe geçtiğini, işsizliğin artık sosyal bir sorun haline geldiğini iddia eden Ağbaba, işsizliğin yüzde 13 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Ağbaba, ülkede dar tanımlı işsiz sayısının 4 milyonu geçtiğini, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 8 milyona dayandığını vurgulayarak, devletin işsizliği azaltmaya yönelik gerekli ekonomik ortamı yaratmak zorunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA