CHP'den, bütçe kanunlarıyla ilgili iptal başvurularının en geç 60 günde sonuçlandırması teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri, bütçe kanunlarıyla ilgili verilen iptal kararlarının hükümsüz kalmaması amacıyla bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesince 60 gün içerisinde sonuçlandırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri, bütçe kanunlarıyla ilgili verilen iptal kararlarının hükümsüz kalmaması amacıyla bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesince 60 gün içerisinde sonuçlandırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, bütçe kanunlarının Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarının, başvurunun yapılmasından itibaren en geç 60 gün içerisinde Anayasa Mahkemesince karara bağlanmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da Anayasa Mahkemesi kararlarını hangi sürede vereceğine ilişkin düzenleme bulunmadığı belirtilerek "Anayasa'nın "Yüksek mahkemeler" başlıklı kısmının başında yer alan ve 'Yüce Divan' sıfatını taşıyan bir mahkemenin başkanına, nezdindeki davaların gündeme alınması hususunda tanınan geniş takdir hakkı kuşkusuz anlaşılabilir bir husustur. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararlarını belirli bir sürede vermesi gerektiğini düzenleyen bir hükmün yokluğunda bu geniş takdir hakkı, en azından bütçe kanunları bakımından, fiilen sınırsız hale gelmektedir." denildi.

Bütçe kanunlarının sadece bir yıl boyunca geçerli olmasının Anayasa yargılaması bakımından özel bir durum yarattığı ve mahkeme kararlarının bütçe kanunları bakımından etkisiz kalmasına yol açma potansiyeli taşıdığı savunulan gerekçede, geçmiş yıllara ilişkin uygulamalarda sıklıkla bu durumla karşılaşıldığı iddia edildi.

Anayasa Mahkemesinin geçmiş yılların bütçe kanunlarına ilişkin verdiği birçok iptal kararının, bu kararlar bütçe kanununun ilgili olduğu yıl geçtikten sonra verildiği için tamamen etkisiz kaldığı vurgulandı. Gerekçede, bazı iptal kararlarının ise ancak sonraki yıllar bütçe kanunu tekliflerinin hazırlanması sırasında dikkate alınması nedeniyle dolaylı etki gösterebildiği öne sürüldü.???????