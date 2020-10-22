CHP, bütçe görüşmeleri için canlı yayın istedi
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CHP, bütçe görüşmeleri için canlı yayın istedi

22.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:49
CHP, bütçe görüşmeleri için canlı yayın istedi

CHP, 2021 Bütçe Kanun Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin TBMM'nin internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

CHP, 2021 Bütçe Kanun Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin TBMM'nin internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen yazıda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağı hatırlatılarak, bu görüşmelerinin izlenebilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen görüşmelerin, bütçe sürecinin en önemli aşamalarından biri olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Yurttaşların bilgi alma hakkı, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen görüşmelerin yurttaşlarımız tarafından izlenmesi, ayrıca önem taşımaktadır. Bununla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle komisyon görüşmelerinin de dikkatle sürdürülmesi gerektiğine kuşku yoktur. Bu çerçevede, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin TBMM internet sitesi üzerinden naklen yayınlanmasının sağlanmasını arz ve teklif ederiz.

Besti KARALAR/ ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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