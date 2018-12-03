CHP'den Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı İlyas Özalp Kimdir?

30 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den, Bolu Dörtdivan Belediye Başkan adayı olarak İlyas Özalp'i seçti.

İLYAS ÖZALP KİMDİR?

Belediye Başkan adayı İlyas Özalp, 1961 yılında Bolu, Dörtdivan İlçesinde dünyaya geldi. ilk öğrenimini Dörtdivan'da tamamladı.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI YAPTI

Özalp, 1989 yılında SHP İlçe teşkilatını kurup ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

Ardından DSP İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı, CHP'de 2004-2009-2013 yıllarında İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı görevlerini üstlendi. 2015 yılında tekrar İlçe Başkanlığına seçildi ve bu görevi sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

İlyas Özalp, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Bolu İli Dörtdivan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.