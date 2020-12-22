CHP'den belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi"
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CHP'den belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi"

22.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:17
CHP'den belediye meclisi üyelerine

"Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında CHP'li belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi" veriliyor.

"Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında CHP'li belediye meclisi üyelerine "Belediyelerde Denetim Eğitimi" veriliyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğinde hazırlanan "Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında Belediyelerde Denetim konulu eğitimler verilmeye başlandı.

Geçen yıl yeni seçilen CHP'li tüm belediye meclisi üyelerine yüz yüze eğitim verilerek önemli konularda teorik bilgiler ve deneyim aktarılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere ara veren CHP Parti Okulu, sürekli eğitim uygulamaları kapsamında çevrim içi toplantılar düzenliyor.

İlki 19 Aralık'ta gerçekleşen eğitim programının açılışına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın katıldı.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"30 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere, belediyelerde görev yapan CHP'li belediye meclisi üyeleri katılıyor. Standardize edilen eğitimleri, daha önce belediye meclislerinde görev yapmış CHP Parti Okulu eğitmenleri veriyor.

Belediyenin gelirleri, giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimlerde, belediye meclisi üyelerinin çalışma stratejileri belirleniyor. Parti Okulunun oluşturduğu Belediyelerde Denetim Eğitimi takvimine göre bu hafta sonuna kadar 40 ilin belediye meclisi üyelerinin eğitimi tamamlanmış olacak. 2021 yılının ocak ayı sonuna kadar 81 ilde görev alan belediye meclis üyelerinin tamamına eğitim verilmesi planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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