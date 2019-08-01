CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

CHP, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

1.08.2019 13:51
CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi

CHP, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kaynak: Dunya.com

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