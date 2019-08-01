CHP'den belediye başkanları için kanun teklifi
CHP, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
CHP, "belediye başkanlarına yönetim kurullarında aldıkları görevler nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaması ve akrabalarının belediye şirketleri ile istisnai memuriyet kadrolarına atanamamasını" öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Kaynak: Dunya.com
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