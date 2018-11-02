CHP'den "Bakanlar, Komisyonda Sorularımızı Yanıtlamıyor" Eleştirisi

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında bakanların, milletvekillerinin sorularını yanıtlaması gerektiğini belirterek, "45 dakika-1 saatlik süre içerisinde kendi propagandalarını yapıyorlar, sorularımıza, yorumlarımıza cevap vermiyorlar. Birkaç göstermelik soruya cevap verir gibi yaptıktan sonra 'Yazılı cevap vereceğiz.' deyip geçiştiriyorlar. Mümkün olduğunca bütçe görüşmelerinin medyada yer almamasını, kamuoyu tarafından bilinmemesini sağlamaya çalışıyorlar." dedi.

Kuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleriyle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, 2019 bütçe görüşmelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Görüşmelerin geçen hafta başladığını anımsatan Kuşoğlu, CHP'li Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak söz konusu görüşmelere ilişkin bilgileri basınla paylaşacaklarını bildirdi.

Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin bilgi saklama ve kapalılık olduğunu ileri sürerek, Varlık Fonu'na ilişkin denetim raporlarının görüşüleceği toplantının kamuoyuna açık yapılması gerekirken, tutanak tutulmadan basına kapalı olarak yapılmak istendiğini; daha sonra ise söz konusu toplantının, bütçe görüşmelerinden sonra yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Bütçede özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin ödenek verilerinin saklanmaya çalışıldığını savunan Kuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kamu-özel iş birliği çerçevesindeki anlaşmalara göre gerçekleşen ödemelerin ne kadar olduğunu bulamadık hala. Geçen yıl 6,2 milyar liralık ödenek konulmuştu, 2019 yılı için ne kadar ödenek var bilemiyoruz. Sayın Bakana birkaç kez sormamıza rağmen öğrenemedik. Kamu-özel iş birliği çerçevesinde yapılan hatalar, sıkıntılar söz konusu. Ulaştırma, enerji ve sağlık yatırımları için, lüzumsuz yatırımların bütçeye yük olmasını özellikle iktidar göstermek istemiyor."

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri yapılırken bakanlara, milletvekilerinin sorularını yanıtlaması için süre tanındığını hatırlatan Kuşoğlu, "45 dakika-1 saatlik süre içerisinde kendi propagandalarını yapıyorlar, sorularımıza, yorumlarımıza cevap vermiyorlar. Birkaç göstermelik soruya cevap verir gibi yaptıktan sonra 'Yazılı cevap vereceğiz.' deyip geçiştiriyorlar. Mümkün olduğunca bütçe görüşmelerinin medyada yer almamasını, kamuoyu tarafından bilinmemesini sağlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar'dan hibe edilen uçağın henüz envantere kaydedilmediği yönündeki açıklamasını da anımsatan Kuşoğlu, envantere alınmamış uçağa onarım, bakım yapılamayacağını vurguladı.

Kuşoğlu, "Uçağın hibe edilmesi magazin konusu değil, mali konu, usulu ve esası, devlet adabıyla ele alınması gereken bir konu. Biz, bu konuyu devlet adabıyla irdelemek istiyoruz, bilgi alamıyoruz." diye konuştu.

Bütçeye ilişkin eleştirilerde de bulunan Kuşoğlu, "2019 bütçesini tanımlamak gerekirse, 2019 bütçesinde yatırımlardan tasarruf yapılmış, 65 milyar liralık yatırım öngörülmüş, 11 milyar dolar ediyor yatırım. Sadece faiz ödemesi 2019 yılı için 117 milyar lira, yani 20 milyar dolar. Bu yatırımla, 20 milyar dolar faiz ödemesi karşılanabilir mi, borçlar ödenebilir mi, kamuoyunun takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.