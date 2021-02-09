CHP'den Ayrılan İnce Memleket Hareketi'ni Partiye Dönüştürüyor
09.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:48
Ana muhalefet partisi CHP'den istifasını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" adı altında başlattığı siyasi hareketini hem iktidar hem de muhalefet karşısında alternatif partiye dönüştüreceğini ilan etti.
Ana muhalefet partisi CHP'den istifasını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" adı altında başlattığı siyasi hareketini hem iktidar hem de muhalefet karşısında alternatif partiye dönüştüreceğini ilan etti.
Kaynak: DailyMotion.com