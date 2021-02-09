CHP'den Ayrılan İnce Memleket Hareketi'ni Partiye Dönüştürüyor

Ana muhalefet partisi CHP'den istifasını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Memleket Hareketi" adı altında başlattığı siyasi hareketini hem iktidar hem de muhalefet karşısında alternatif partiye dönüştüreceğini ilan etti.