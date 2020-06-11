CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu.

CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru
11.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:26

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir" dedi.

CHP'li Altay, 7242 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu. Altay, başvurunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da AYM'ye kamuoyunda 'af kanunu' diye bilinen kanunla ilgili olarak şekil bakımından başvuru yaptıklarını hatırlatarak, bu başvurudan 2 aydır bir sonuç alamadıklarını söyledi. Altay, "Kıldan ince kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. 24 Haziran 2018'den bugüne kadar 189 milletvekilimizle ilgili bini aşkın suç duyurusu, fezleke suç dosyası TBMM'ye geldi. Yargı öyle bir hale geldi ki, bir ülkede 2 yılda 189 milletvekili bini aşkın suç işlemiş, bu garip bir durumdur" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN İNDİRİM TALEP EDİLMEDİ'CHP'li Altay, CHP'nin bu başvuru ile teröristlerin tahliyesini istemediğini vurgulayarak, herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, Türk Ceza Kanununun 314'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından ceza alanlarında da yararlanmasını istediklerini kaydetti. Altay, "Yine, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 6, 7 ve 8'inci fıkralarından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani 'düşüncesini Twitter, Facebook, görsel ve yazılı medya yolu ile ifade edenler bundan yararlansın' dedik. 'Hırsız, arsız, darpçı, gaspçı, infaz indiriminden yararlanırken düşüncesini yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyetlik ilkesine uymaz' dedik. 'Basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın' dedik. 'Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın' dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir. Uyuşturucu baronlarına, terör örgütü kurucu, yönetici ve üyelerine, kadına ve çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlara, kasten adam öldürenlere, işkence suçlularına, devlet sırlarına karşı işlenen casusluk suçlarında infaz indiriminin kanunda muaf tutulmasını yüksek mahkemeye taşımadık" diye konuştu.'DÜŞÜNEN HAPİSTE, HIRSIZLIK YAPAN DIŞARIDA'Açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunun yönetmelikle düzenlemesini de mahkemeye getirdiklerini söyleyen CHP'li Altay, istinaf ya da temyiz sürerken adli kontrol uygulamasının ilk derece mahkemesi tarafından kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Denetimli serbestlikten dışarıdasınız, bir başka infaz hakiminin sizi tekrar cezaevine sokmasını da aynı şekilde anayasaya aykırı buluyoruz. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın, cezaevinde hüküm giymesi hakkaniyetli değildir. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran, teröristlerle ilgili bir başvuru CHP'nin metninde yoktur."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Haber
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:23:00. #1.14#
title