CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru
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CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu.

CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru
11.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:20

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir" dedi.

CHP'li Altay, 7242 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu. Altay, başvurunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da AYM'ye kamuoyunda 'af kanunu' diye bilinen kanunla ilgili olarak şekil bakımından başvuru yaptıklarını hatırlatarak, bu başvurudan 2 aydır bir sonuç alamadıklarını söyledi. Altay, "Kıldan ince kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. 24 Haziran 2018'den bugüne kadar 189 milletvekilimizle ilgili bini aşkın suç duyurusu, fezleke suç dosyası TBMM'ye geldi. Yargı öyle bir hale geldi ki, bir ülkede 2 yılda 189 milletvekili bini aşkın suç işlemiş, bu garip bir durumdur" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN İNDİRİM TALEP EDİLMEDİ'CHP'li Altay, CHP'nin bu başvuru ile teröristlerin tahliyesini istemediğini vurgulayarak, herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, Türk Ceza Kanununun 314'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından ceza alanlarında da yararlanmasını istediklerini kaydetti. Altay, "Yine, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 6, 7 ve 8'inci fıkralarından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani 'düşüncesini Twitter, Facebook, görsel ve yazılı medya yolu ile ifade edenler bundan yararlansın' dedik. 'Hırsız, arsız, darpçı, gaspçı, infaz indiriminden yararlanırken düşüncesini yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyetlik ilkesine uymaz' dedik. 'Basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın' dedik. 'Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın' dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir. Uyuşturucu baronlarına, terör örgütü kurucu, yönetici ve üyelerine, kadına ve çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlara, kasten adam öldürenlere, işkence suçlularına, devlet sırlarına karşı işlenen casusluk suçlarında infaz indiriminin kanunda muaf tutulmasını yüksek mahkemeye taşımadık" diye konuştu.'DÜŞÜNEN HAPİSTE, HIRSIZLIK YAPAN DIŞARIDA'Açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunun yönetmelikle düzenlemesini de mahkemeye getirdiklerini söyleyen CHP'li Altay, istinaf ya da temyiz sürerken adli kontrol uygulamasının ilk derece mahkemesi tarafından kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Denetimli serbestlikten dışarıdasınız, bir başka infaz hakiminin sizi tekrar cezaevine sokmasını da aynı şekilde anayasaya aykırı buluyoruz. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın, cezaevinde hüküm giymesi hakkaniyetli değildir. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran, teröristlerle ilgili bir başvuru CHP'nin metninde yoktur." 

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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