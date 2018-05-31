CHP'den Aym'nin Kararına İlk Tepki

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesi ile ilgili, "AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir." dedi.