CHP'den "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı" - Haberler
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CHP'den "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
CHP'den

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" başlıklı bir konferans düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile parti genel merkezinde "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı" düzenlendi. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın Atatürk, Atatürk'ün yakın çevresi ve Atatürk'ün düşünce yapısını anlattığı konferansın ardından Kılıçdaroğlu, konferansa yaptığı katkılardan dolayı Ortaylı'ya plaket takdim etti. - ANKARA

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