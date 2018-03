CHP'den Asgari Ücret Tepkisi

Güvenlik İş Sendikası başkan ve yöneticileri, Beydağı Konaklama Merkezi'nde çalışan taşeron işçileri kadroya alınmaları konusunda kendilerine destek olan CHP teşkilatına teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Sendika Başkanı Çetin Tatar " Veli Ağbaba bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu açıklama sonrası yarım saat içerisinde başvurular alınmaya başlandı. Kadroyu onun sayesinde ve diğer partilerin sayesinde aldık" dedi.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Güvenlik İş Malatya Şube Başkanımıza ve Beydağı Konteyner Kentte mutlu haberi alarak başvuruları kabul edilen ve taşerondan kadroya geçme hakkını elde eden bugün bu teşekkür için ziyaret gerçekleştiren güvenlik görevlisi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tek bir işçi bile taşeron kalmamalı"

Uzun süredir taşeron konusunun tamamen ortadan kalması gerektiğini savunduklarını ve bunun için mücadele verdiklerini belirten İl Başkanı Kiraz, "Taşerona kadro konusunu uzun süredir dillendiriyoruz. Taşeron yasasının tamamıyla ayrımsız şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bununla ilgili önemli adımlar atıldı. Çok sayıda işçi taşeron yasasından faydalanıyor. Bu yeterli mi elbette ki yeterli değil. Bunun birçok eksiği var. Şuan da aynı işi yapan birçok kişinin aslında bu yasadan faydalanamadığını gördük. Biz tek bir işçinin bile taşeron olarak çalışmaması ve bütün işçilerin kadroya geçmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Asgari ücret açlık sınırında"

Kadroya geçerken maaş artışı gerektiğini belirten Kiraz, "Şuan da asgari ücretin bile yeterli olmadığını düşünüyoruz. Asgari ücret neredeyse açlık sınırında. Açlık sınırında bir asgari ücreti bir ülke de kabul etmek mümkün değil. Hele de sosyal devlet anlayışıyla yola çıkmış ve isminde bu ibareyi taşıyan bir ülke de bu doğru bir anlayış değil. Onun için asgari ücretin en düşük 2 bin TL olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bununda bu söylem ve mücadelelerimizle daha da yukarıya çekileceğine inanıyoruz. Açlık sınırı üzerinde ve daha iyi şartlarda bütün çalışanların hayatlarına devam etmesi gerekiyor. Sadece Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde taşeron yasasının değerlendiriliyor olmasını doğru bulmuyorum. Bunun mecliste tartışılacak bir pozisyonda olması gerekirdi. Çünkü Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sadece OHAL süresi içerisinde geçerli. OHAL kalktıktan sonra bunun nasıl bir düzenlemeye geçeceği konusunda belirsizlik var. Mutlaka bu taşeron yasasının meclise girerek meclisten yasa olarak çıkması gerekiyor. Emekçilerimizin hakları konusunda en büyük mücadeleyi veren, iktidar partisini de bu anlamda zorlayan bir görev üstleniyoruz. Özel güvenlik önemli görevler üstleniyor. Gittiğimiz yerde özel güvenlikçilerle karşılaşıyoruz. Toplumun huzuru için bizim daha rahat edebilmemiz ve güvende hissedebilmemiz için önemli bir rol üstleniyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üç Aylar manevi duyguların en üst noktaya ulaştığı günlerdir"

"Üç ayların başlangıcı, ülkemize ve tüm İslam alemine hayır getirmesini diliyoruz. "diyen Kiraz,"Bu üç aylar manevi duyguların en üst seviye de yaşandığı aylar. Bu manevi duygularımızı daha huzurlu bir ortam da yaşamak istiyoruz. Ülkemizin dışarıda yapmış olduğu bir operasyon var. En son Afrin'in başarıyla ele geçirilmiş olması herhangi bir askerimizin burnunun kanamamış olması ve sivil insanlara zarar verilmemiş olması mutluluk verici. Bir an önce oradaki askerlerimizin sağ salim görevlerini tamamlayarak dönmelerini de temenni ediyoruz" dedi.

"Özel güvenlik personellerine teşekkür"

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "Sizlere de bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizin hakkınızı savunmaya devam edeceğiz. Her zaman hak hukuk mücadelenizde sizinle beraber omuz omuza olacağız. Sendika başkanımızda bir süre önce göreve başladı. Güvenlik İş Sendikasını izliyoruz, başarılı işler yapıyor. Sizin bu sektöre ait çalışanların hakları konusunda da önemli bir mücadele veriyor, girişimler de bulunuyor. Kendilerine bu konulardan dolayı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Valiliğe emir gelmedi diye"

Güvenlik İş Malatya Şube Başkanı Çetin Tatar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda açıklanan 696 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron olan işçilerin sürekli işçi olarak çalıştırılması konusunda çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmanın yaklaşık 1 milyon 20 bin kişiyi kapsayacak şekilde geniş bir kitleyi ilgilendirdiği ve çalışmanın amansız, fakatsız herkes için geçerli olacağı söylenilmişti. Ancak KHK'nın içeriği netleştikçe bunun eksik bir çalışma olduğunu fark edip, eksiklerin giderilmesi için Türk- İş Konfederasyonu ve Güvenlik- İş Sendikası olarak çalışmalarımıza başlamış olduk. Bu çalışmada ki en büyük eksik özellikle kitlerde çalışan kişilerin kapsam dışı bırakılmasıydı. Bunun yanı sıra Valilikler bünyesinde bulunan Konaklama Tesislerindeki özel güvenlik görevlilerini de kapsam dışında bırakılıyor olması kabul edilir bir durum değildir. Malatya Beydağı Konaklama Tesisinde çalışan güvelik görevlisi meslektaşlarımızın valiliğe emir gelmedi gerekçesiyle başvuruları uzun bir süre alınmadı. Başvurusu yapamayan 120 arkadaşımız, 280 tane de diğer taşeron çalışan arkadaşımızı kapsıyordu." - MALATYA