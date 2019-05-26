CHP'den "asgari ücret" raporu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücretin uygulandığı 4. ülke konumuna gerilemiştir. Türkiye'nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan'dır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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