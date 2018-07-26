CHP'den Art Arda Açıklamalar

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır" dedi. CHP TBMM Grubu ortak açıklama yaptı. CHP TBMM Grubu adına Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu açıklamayı okudu. Bankoğlu yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamanın önemine değinerek, "Bugün Kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikardır. Bugün İl Başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya ve sağduyu çağrısına iştirak ettiğimizi ve kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin asıl gündemine ve yerel seçimlere odaklanarak birlik içinde başarı için mücadele etmemiz gerektiğini düşünen Türkiye Büyük Millet meclisi milletvekili grubumuzun bu iradesini basın mensupları ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu bildiriyi 129 milletvekilimiz imzalamıştır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'a ve İstanbul milletvekilimiz kadri Enis Berberoğlu'na bu bildiriyi imza talebinden bulunulmadığını bilgilerinize sunuyoruz" ifadesini kullandı.

BİR AÇIKLAMADA ÖZKOÇ'TAN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, son üç günde TBMM Genel Kurulunda görüşmelerde daha önceden farklı olarak komisyonun yerinde olduğunu ancak hükümetin, bakanların bulunmadığını ifade etti. Özkoç, Olağanüstü Kurultay ile ilgili olarak ise "Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz" değerlendirmesini yaptı. Özkoç, MİT Müsteşarlığı'nın Başkanlığa dönüştüğüne dikkat çekerek, "İstihbarat bütün gücüyle bir tek kişiye hizmet edecek, onu koruyacak, onun daha güçlü olabilmesi için elinden geleni yapacak. Düzenlemelerde milletimiz adına, ülkemiz gerçekleriyle ilgili herhangi bir şey yok. 'Bir iktidarı, her şeye rağmen nasıl ayakta tutabiliriz'in kararları var" ifadelerini kullandı. Bedelli askerlikle ilgili teklifte sağlık nedeniyle askere gidemeyecek olanların kapsam dahiline alındığına işaret eden Özkoç, "Sağlık nedeniyle başvurmuş, muaf olmuş. Zaten askere gitmeyecek. Neden bunlar bedelli askerlik kapsamına alınır? Bir tek şundan dolayı; bununla ilgili belli ensesi kalınların çocukları bir şekilde doktor raporu alıp, askerlikten muaf edilmiştir. Onlar mahkemeye verilmiş olabilirler ama bunun önünü kesmek, onları da bunun içine dahil edebilmek, yasal hale getirmek için bu düzenleme yapılmış" şeklinde konuştu.

59 İL BAŞKANININ DESTEK AÇIKLAMASI

59 İl Başkanının Kılıçdaroğlu'na destek vermesine ilişkin soruya Özkoç, "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur" dedi. Özkoç, şöyle konuştu:

"Kendi örgütümüzün insanları, imza verir, vermez. CHP bunu yetkili kurullarında görüşür, ondan sonra kararını alır. CHP, her aşamada demokratik yöntemleri belirlemiş bir partidir. Arkadaşlarımız CHP'ye pazartesi getirip, 'şu kadar imza var' dedikleri zaman kendi iç tüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz, 'Böyle bir demokrasi mücadelesi içinde görüşümüz buydu ama şimdi hep birlikte tekrar milletimiz için yollara döküleceğiz.' diyeceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz."

(İHA)