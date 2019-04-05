CHP'den Ankara Açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır." dedi.

Güvener, CHP Parti Okulu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiğini ifade etti

Seçim öncesinde başlatılan ortamı germe ve manipülasyon sürecinin, iktidar partisi tarafından ısrarla sürdürüldüğünü savunan Güvener, "Kamuoyunu yanıltmaya ve korkutup geri çekmeye zorlayan bu tutumu kınıyoruz." dedi.

Sonuçların ortada olduğunu dile getiren Güvener, şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçildiğini hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri var. Her parti ayrıca müşahit de görevlendirmiş durumdadır. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiş. Buna rağmen oyları yeniden saydırmak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir. İktidar partisinin Sayın Genel Sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu ortaya çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentilerimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz.' Bunlar vahim sözlerdir. Seçmenin vermediğini, iktidar gücüyle almak istediklerinin itirafıdır. Bu, her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır."

"Seçmen kararını vermiştir"

Milli iradeye saygısızlık yaptırmayacaklarını belirten Güvener, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in 10 ilçede 2'nci kez yapılan sayım sonucunda gerçek olmayan rakamları vererek kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ileri sürdü.

Güvener, "Gururla ifade edebilirim ki Ankara'mız 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı karşılamaya hazırdır. Seçmen kararını vermiş ve CHP adayı Sayın Mansur Yavaş'ı belediye başkanı seçmiştir." dedi.

"15 defa sayım mı yaptıracak?"

Demokrasinin altın kuralının sandıktan çıkanı kabullenmek olduğunu belirten Güvener, "Hakkımıza, hukukumuza sonuna kadar sahip çıkacağız. Ne demokrasinin temel ilkelerinin çiğnenmesine izin veririz ne de seçmenin bize teslim ettiği iradesini çiğnetiriz. Buradan iktidar partisi yetkililerini seçmen iradesine saygı göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

İtirazlar sonucunda yapılan sayımlardaki sonuçları açıklayan Güvener, Altındağ'da CHP'ye 15 AK Parti'ye 30, Çamlıdere'de AK Parti'ye 6, Çubuk'ta CHP'ye 2 AK Parti'ye 32, Keçiören'deki 4 seçim kurulunda CHP'ye 113 AK Parti'ye 168, Polatlı'da CHP'ye 16 AK Parti'ye 37, Pursaklar'da CHP'ye 6 AK Parti'ye 55, Sincan'daki 2 seçim kurulunda CHP'ye 5 AK Parti'ye 22, Şereflikoçisahar'da ise CHP'ye 4, AK Parti'ye 30 oy çıktığını söyledi.

Güvener, buna göre Mansur Yavaş lehine 161, Mehmet Özhaseki lehine ise 369 oy yazıldığını, aradaki farkın 208 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Tüm ilçelerin sandıklarının yeniden sayımı söz konusu olur mu?" şeklindeki bir soru üzerine Rıfkı Güvener, Fatih Şahin'in açıklamalarına tepki gösterdi. Güvener, "İlçelere yapılan arzu ettiğimiz sonucu alıncaya kadar ne demek? 15 defa sayım mı yaptıracak? Seçim olmuştur, kazanan tarafı tebrik etmeleri gerekir. Ankara huzur istiyor." diye konuştu.

"Tasvip etmiyoruz"

Bir soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği yerel seçim modelini ise tasvip etmediklerini belirten Güvener, "demokratik olgunlukla hiçbir alakası olmayan açıklama" ifadesini kullandı.

Güvener, yerelde demokrasiyi yok edecek arayışlardan da uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Beka tartışmalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Rıfkı Güvener, "Seçim sonuçları ortada. Seçmen sağduyulu davranmıştır. Seçmenin itibar etmediği seçim sonuçlarıyla ortadadır." dedi.

Kaynak: AA