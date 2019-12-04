CHP'den AK Parti'ye termik santral tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Termik santral bacalarına filtre takma zorunluluğunu 6 yıldır devamlı erteleyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri, buna son ve ilk rızayı gösteren Erdoğan değilmiş gibi vatandaşı kandırmaya yönelik algı operasyonu yönetiyorlar.
04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Termik santral bacalarına filtre takma zorunluluğunu 6 yıldır devamlı erteleyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri, buna son ve ilk rızayı gösteren Erdoğan değilmiş gibi vatandaşı kandırmaya yönelik algı operasyonu yönetiyorlar." dedi.
Kaynak: Dunya.com