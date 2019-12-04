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CHP'den AK Parti'ye termik santral tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Termik santral bacalarına filtre takma zorunluluğunu 6 yıldır devamlı erteleyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri, buna son ve ilk rızayı gösteren Erdoğan değilmiş gibi vatandaşı kandırmaya yönelik algı operasyonu yönetiyorlar.

04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40
CHP'den AK Parti'ye termik santral tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Termik santral bacalarına filtre takma zorunluluğunu 6 yıldır devamlı erteleyen AKP'li bakanlar, milletvekilleri, buna son ve ilk rızayı gösteren Erdoğan değilmiş gibi vatandaşı kandırmaya yönelik algı operasyonu yönetiyorlar." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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