CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Seçmen Kaydırılması Varsa Sorumlusu İçişleri Bakanıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tartışmalı İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan hatalardan içişleri bakanının sorumlu olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına cevap veren Erkek, "AK Parti'nin dilekçesinde seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir somut bilgi, belge, delil yok" dedi. Euronews.com'da Görüntüle