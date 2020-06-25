CHP'den "Aile Destekleri Sigortası" önerisi
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CHP'den "Aile Destekleri Sigortası" önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) modeline karşı Aile Destekleri Sigortası (ADS) modelinin getirilmesi önerisinde bulundu.

CHP'den
25.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) modeline karşı Aile Destekleri Sigortası (ADS) modelinin getirilmesi önerisinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TES'ten tamamen vazgeçilip ADS modeline geçilmesi halinde emeklilerin yaşlılık aylığının artacağını, 30 milyona yakın insanın yoksulluktan kurtulacağını ve kıdem tazminatını yok etme gerekçesinin ortadan kalkacağını savundu.

ADS modelinde yoksulluk eşiğinin altında gelir elde eden ailedeki her bir bireye, her ay belirli bir miktarda sosyal destek ödenmesinin öngörüldüğünü belirten Ağbaba, TES'in çalışanlara emekliliklerinde ikinci bir maaş imkanı sunacağı iddiasıyla gündeme getirildiğini ancak ne işçi ne de işveren sendikalarından destek alamadığını öne sürdü.

Ağbaba, amacın gerçekten düşük olan yaşlılık aylıklarını artırmaksa bunun yolunun kıdem tazminatını ortadan kaldırmak olmadığını belirterek "Kıdem tazminatı hakkına dokunmadan da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları kolaylaştırılabilir, yaşlılık aylıkları, yani emekli maaşları bir düzenlemeyle kolaylıkla artırılabilir." ifadelerini kullandı.

Sendikaların TES'e net tavır koyduğunu ileri süren Ağbaba, "Madem konu ülke gündemine geldi. Biz TES yerine ADS yani Aile Destekleri Sigortası modelini öneriyoruz. Böylece yoksulluk sınırının altında kalan herkese ADS modeli ile her ay belirli bir ilave ödeme yapılacak. Böylece yoksulluk devlet desteğiyle tümden ortadan kaldırılacak, emekli aylıklarını artırmak için TES benzeri fırsatçılıklara ihtiyaç kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Veli Ağbaba, CHP'nin kıdemle ilgili talep ve önerilerini de şöyle sıraladı:

"Fon veya bireysel hesap türü sistemler asla hayata geçirilmemeli, kıdem hakkı işçilerin geleceği için teminat altına alınmalıdır. Kıdem tazminatında yıl şartı kaldırılmalı, çalışılan her bir gün, hafta, ay için kıdem alacağı oluşmalıdır. Kıdem tazminatına hak kazanmayı önleyecek tüm engeller ortadan kaldırılmalı, her türlü işten ayrılma halinde kıdem tazminatı ödenmelidir. Mücbir sebeple iş akdini tek taraflı feshetmek zorunda kalan işçilerin de kıdem tazminatını almaları yasal güvenceye kavuşturulmalı. İşverenin iflası halinde işçinin kıdemini güvenceye alacak ILO sözleşmeleri onaylanmalıdır. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için gündeme getirilen belirli süreli iş sözleşmesi uygulamasından vazgeçilmeli. Aile Destekleri Sigortası derhal hayata geçirilmeli, sendika toplu sözleşme baraj sistemi ortadan kaldırılmalı ve kamusal emeklilik sistemi güçlendirilmelidir."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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