CHP'den "Adalet Meydanı" Teklifi

CHP, İstanbul Maltepe'deki sahil dolgu alanının adının "Adalet Meydanı" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.



CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile diğer İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel ve Barış Yarkadaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bu düzenlemeyle, İstanbul'un Maltepe ilçesi sınırları içinde yer alan sahil dolgu alanının adının "Adalet Meydanı" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.



Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de yargının pek çok açıdan sorunlu olduğu savunularak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gidişe son vermek, ülkede bağımsız ve tarafsız yargının inşa edilmesi, adaletin herkes için eşit şekilde uygulanabilmesi için Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlattığı belirtildi.



Yürüyüşün bir siyasi parti adına değil, adalet arayan herkes için düzenlendiği anlatılan gerekçede, "Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu karanlık döneminde en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan biri olan adalet kavramının tesisi için gerçekleştirilen bu büyük ve onurlu yürüyüşün toplumda yarattığı olumlu heyecan ve etkinin gelecek nesillere de ışık tutması ve unutulmaması için adalet yürüyüşünün bitiş noktası olan bölgenin adının Adalet Meydanı olarak değiştirilmesini önermekteyiz." ifadelerine yer verildi.