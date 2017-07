CHP'den 'Adalet Meydanı' İçin Kanun Teklifi

MECLİS Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Onursal Adıgüzel, 'Adalet Yürüyüşü'nün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdi.



Teklifin gerekçesinde, 'Adalet Yürüyüşü'nün yarattığı etkinin gelecek nesillere aktarılması ve unutulmaması için yürüyüşün bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesi önerildi. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, şöyle denildi:



"Ülkemizde özellikle son yıllarda insan hakları alanında yaşanan ihlallerdeki büyük artış ve tüm hak ihlalleri karşısında yurttaşların başvuracağı bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığı algısı toplumda büyük bir travma yaşatmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizin uluslararası alandaki itibarı da ciddi şekilde zedelenmiş ve zedelenmeye de devam etmektedir. Özellikle yargı alanında sürekli olarak yapılan değişikliklerle yargı giderek daha da bağımlı hale getirilmiş, her değişiklikte toplumun değişik kesimleri yargı eliyle intikam alma sürecine girmiştir. Her seferinde de telafisi mümkün olmayan zararlar doğmuş, ağır insan hakkı ihlallerine yenileri eklenmiştir.



Bu süreçte düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, haber alma özgürlüğü gibi en temel insan hakları hukuka aykırı şekilde engellenmiş ve yargı eliyle de engellenmeye devam etmektedir. Ne yazık ki ülkemiz, dünya genelinde cezaevlerindeki eğitimli/aydın insan sayısı en fazla olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu gidişe son vermek ve ülkemizde bağımsız ve tarafsız bir yargının inşa edilmesi için, adaletin herkes için ve eşit şekilde uygulanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn.Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 15/06/2017 tarihinde Ankara'dan başlayıp İstanbul'da bitecek olan 'adalet yürüyüşü' başlatılmıştır. Bu yürüyüş siyasal parti adına değil, 'adalet' isteyen herkes adına ve 'adalete' ihtiyacı olan tüm insanlar için başlatılmıştır. Kaldı ki, 'adalet yürüyüşü' devam ederken toplumun her kesiminden ve her ideolojiye sahip binlerce kişi bu yürüyüşe katılarak 'adalet' taleplerini dile getirmiş/getirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu karanlık döneminde en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan biri olan 'adalet' kavramının tesisi için gerçekleştirilen bu büyük ve onurlu yürüyüşün toplumda yarattığı olumlu heyecan ve etkinin gelecek nesillere de ışık tutması ve unutulmaması için 'adalet yürüyüşünün' bitiş noktası olan bölgenin adının 'Adalet Meydanı' olarak değiştirilmesini önermekteyiz" - Ankara